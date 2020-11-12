13-летняя российская фигуристка Софья Акатьева, выигравшая этап Кубка России в Казани (231,44 балла), после выступления рассказала об отношению к статусу первой россиянки с четверными и тройным акселем в одной программе. Ранее чисто их удавалось исполнить только американке Алисе Лью.

— Софья, вы сегодня вошли в историю. Угадаете, почему?

— Нет, я не знаю... Я вообще сегодня вторую половину плохо откатала!

— Но зато вы первая россиянка, сделавшая и четверные, и тройной аксель на «плюсы» в одной программе.

— Я не задумывалась о достижениях, если честно, хотя очень рада, что мне удалось удачно сделать первую половину. Возможно, на тренировках я меньше катала оставшуюся часть, больше внимания уделяла тулупам и акселю, катала связки из тулупов и акселей, и поэтому программа пошла на спад. Так это оставлять нельзя, это вообще... Очень плохо.

— Сил не хватило?

— По силам было всё нормально. Я немного расслабилась после первых прыжков, дала себе волю подумать о чем-то другом, не о программе. И наделала ошибок. А к тройным надо относиться так же внимательно, как к четверным.

— А о чем вы подумали?

— Просто очень обрадовалась, потому что так долго шла к тому, чтобы всё получилось. Немного захлестнули эмоции во вращении. Сейчас даже и не вспомню, о чем я думала. (смеется)

— Усложнение возможно?

— Мне хочется вставить сальхов, но не знаю, будем ли. Да и более сложные прыжки тоже хочется выучить, на удочке пробовала лутц.

— У вас есть татарские корни. Чувствовалось в Казани особое отношение?

— Публика тепло принимала, это правда. Сейчас с мамой пойдем гулять по городу, я первый раз здесь. Но татарского я, например, не знаю, и в кухне местной особо не разбираюсь. Про эчпочмак вот слышала. (Дмитрий Кузнецов)