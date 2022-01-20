Ученица Плющенко Титова рассказала о том, как смотрела в детстве прокаты Юлии Липницкой

Фигуристка Софья Титова из академии «Ангелы Плющенко» прокомментировала прокат своей короткой программы на первенстве России в Саранске.

«Откатала нормально. Конечно, были недоработки, но что поделать — буду над ними работать. Контент программы меняли перед стартом, сначала прыгала дупель — обязательный прыжок. Тройной аксель стабильный, но решили пока не прыгать, оставить на произвольную. Тренеры так мне сказали. Я могла и с тройным акселем сделать чистый прокат, но тренеры приняли такое решение. Я ни разу еще не каталась первой в первой разминке, это первый такой опыт. Арены большой не испугалась, у меня был опыт выступлений в шоу.

Оценки выставляли долго, но ждать результатов не устала. Цифры не расстроили, в голове понимаю, что могло быть не так. Наверное, вращения. Тренеры ничего особенного мне не сказали после проката, общались как обычно. Посмотрела недавно прокаты других девушек, который катались под эту музыку, концерт Аллы Пугачевой. Но в голове не держу прокаты других фигуристок, катаю свою историю. Юлию Липницкую видела еще в детстве, я тогда была очень маленькая, четыре года мне было всего...», — приводит слова Титовой корреспондент «СЭ».

Отметим, что Титова исполняла короткую под песню «Не отрекаются любя». В 2014 на Олимпиаде в Сочи под эту же музыку выступала олимпийская чемпионка Юлия Липницкая.