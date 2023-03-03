Софья Титова, ученица Евгения Плющенко, прокомментировала выступление в произвольной программе. Фигуристка исполнила четыре ультра-си — два четверных сальхова и два тройных акселя. Сначала на судейском табло горела оценка в 87 баллов за технику. Оценок пришлось ждать несколько минут — в результате техническая оценка упала на 18 баллов.

«Оцениваю прокат хорошо. Я сделала четыре ультра-си, которые хотела выполнить весь сезон. Я собой довольна. Есть ли, за что себя поругать? Да, не нужно было упускать на вращениях. Буду работать над ними. Мне пока сложно катать произвольную с четверными и совмещать с вращениями и остальным», — заявила Титова.

Фигуристка также добавила, что пришлось долго ждать выставления оценок, однако не переживала по поводу результата.

«Вчера был не особо эмоциональный день, я сделала тройной аксель с двойным тулупом. Не считаю это промашкой. Хотелось с тройным, но можно считать, что из девочек-юниорок я одна пошла и сделала аксель.

При долгом выставлении оценок не было мандража. Долго ждала, обычно побыстрее. Но не расстроена — я знаю, на что накатала, ни капельки не расстроена. Я знаю, что сделала четыре ультра-си», — рассказала Титова.