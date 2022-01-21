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Сегодня, 19:04

«Сильно болела, не каталась». Ученица Плющенко Муравьева рассказала, что начала тренироваться за три дня до первенства России

Муравьева рассказала, что начала тренироваться за три дня до первенства России
Рустам Имамов
Корреспондент

Фигуристка Софья Муравьева, которая тренируется у Евгения Плющенко в академии «Ангелы Плющенко» рассказала о своей произвольной программе на первенстве России в Саранске.

«На лутц сегодня не хватило сил, были проблемы перед соревнованиями, сильно заболела и из-за этого немного сбилась подготовка. Сколько не тренировалась — секрет, скажу только, что до соревнований оставалось три дня, когда я впервые вышла на лед. Программы не упрощали, поскольку нельзя сдаваться. Надо работать дальше и идти вперед. Мотивация для меня не зависит от соревнований. Для меня это просто желание работать дальше. Следить за таймерами теперь будут обязательно. Как и за каскадами. Надеюсь, больше такого не повторится. Это был очень важный для меня опыт», — сказала Муравьева.

Отметим, что Софья заняла по итогам соревнований третье место и должна участвовать на первенстве мира среди юниоров, которое пройдет в марте этого года в столице Болгарии Софии.

Фигурное катание
Софья Муравьева
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