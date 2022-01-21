«Сильно болела, не каталась». Ученица Плющенко Муравьева рассказала, что начала тренироваться за три дня до первенства России

Фигуристка Софья Муравьева, которая тренируется у Евгения Плющенко в академии «Ангелы Плющенко» рассказала о своей произвольной программе на первенстве России в Саранске.

«На лутц сегодня не хватило сил, были проблемы перед соревнованиями, сильно заболела и из-за этого немного сбилась подготовка. Сколько не тренировалась — секрет, скажу только, что до соревнований оставалось три дня, когда я впервые вышла на лед. Программы не упрощали, поскольку нельзя сдаваться. Надо работать дальше и идти вперед. Мотивация для меня не зависит от соревнований. Для меня это просто желание работать дальше. Следить за таймерами теперь будут обязательно. Как и за каскадами. Надеюсь, больше такого не повторится. Это был очень важный для меня опыт», — сказала Муравьева.

Отметим, что Софья заняла по итогам соревнований третье место и должна участвовать на первенстве мира среди юниоров, которое пройдет в марте этого года в столице Болгарии Софии.