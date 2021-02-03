Ученица Плющенко Муравьева не ожидала обойти спортсменку Тутберидзе Акатьеву

Ученица академии Евгения Плющенко Софья Муравьева, которая лидирует после первого дня соревнований на первенстве России, прокомментировала свое выступление в короткой программе.

«Все что хотели и задумывали сегодня сделать сделали, хотелось бы только поспокойнее, — сказала Муравьева. — Все хорошо. Мы много катаем прокаты, по-разному, как целиком, так и отдельно, ищем как и где можно усложниться, улучшить выступление. Катаем программы по несколько раз в день. Если что-то не получилось, то перекатываем. И снова, и снова. Первым меня поздравил с первым местом тренер, потом мама. Я говорила с Евгением Викторовичем (Плющенко — прим. «СЭ») по телефону, он тоже меня поздравил, похвалил. На первом месте оказаться не ожидала, конечно, но сейчас все это уже неважно, поэтому спокойно готовлюсь к произвольной программе», — сказала Муравьева.

(Рустам Имамов)