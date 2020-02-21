ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Ученица Мишина Гулякова лидирует после короткой программы в финале Кубка России, Тараканова — последняя

20:11
Теги:

Ученица Алексея Мишина Анастасия Гулякова занимает первое место после короткой программы в финале Кубка России в Великом Новгороде. За свой прокат она получила 72,23 балла.

Второе место занимает Анастасия Губанова с 72,13 балла, третье место у Ксении Цибиновой с 67,02 балла.

Бывшая ученица Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко Анастасия Тараканова, вернувшаяся к своему первому тренеру Светлане Пановой, занимает последнее восьмое место с 57,3 балла.

Произвольную программу на турнире участницы представят в субботу 22 февраля, начиная с 12.00 по московскому времени.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир