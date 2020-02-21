Ученица Алексея Мишина Анастасия Гулякова занимает первое место после короткой программы в финале Кубка России в Великом Новгороде. За свой прокат она получила 72,23 балла.

Второе место занимает Анастасия Губанова с 72,13 балла, третье место у Ксении Цибиновой с 67,02 балла.

Бывшая ученица Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко Анастасия Тараканова, вернувшаяся к своему первому тренеру Светлане Пановой, занимает последнее восьмое место с 57,3 балла.

Произвольную программу на турнире участницы представят в субботу 22 февраля, начиная с 12.00 по московскому времени.