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Сегодня, 11:43

Участвовавшая в поисках Горбачевой Худайбердиева объяснила пропажу девочки

Худайбердиева призвала не хейтить фигуристку Горбачеву за ее поступок
Ана Горшкова
Корреспондент
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Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева призвала прекратить хейт в адрес фигуристки Алины Горбачевой. Худайбердиева принимала участие в поисках 16-летней девочки в качестве волонтера отряда «ЛизаАлерт».

«Самое последнее, что сейчас можно делать, — хейтить 16-летнего человека. Поверьте, спортсмен, когда рядом нет поддержки и понимания, нет друзей, с кем можно поделиться, привыкший рассчитывать только на себя, начинает решать проблемы самостоятельно. И это иногда приводит к тому, что произошло. Я с облегчением выдыхаю. К счастью, Алина нашлась и ее физическому здоровью ничего не угрожает», — написала Худайбердиева в своих соцсетях.

Также она попросила не вините Горбачеву в том, что девочка не знала, что делать и к кому обратиться.

«Ни в коем случае не вините ее в том, что она не знала, что делать и к кому обратиться. Пусть об этом подумают ее родители и другие взрослые люди, несущие ответственность за девочку», — написала Худайбердиева.

Ранее Горбачева попросила прощения за свой поступок и за то, что заставила всех нервничать.

29 августа стало известно, что днем ранее в Москве в 19 часов пропала фигуристка Горбачева после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». К вечеру девочку нашли и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве.

Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме, причину своего исчезновения девочка не назвала.

Алина Горбачева. Что теперь будет с фигуристкой Горбачевой? Четыре вопроса по случаю со скрывшимся подростком

Фигурное катание
Алина Горбачева
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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