Участники «Гран-при» в Канаде Хонда и Танака накануне старта попали в аварию

Участники канадского этапа «Гран-при» японцы Марин Хонда и Кейдзи Танака попали в автомобильную аварию по дороге в Келлоуну — место проведения соревнований, cообщает Yahoo в Японии.

Отмечается, что японские фигуристы серьезно не пострадали и примут участие в соревнованиях в плановом режиме. Хонда — чемпионка мира среди юниоров-2016 и серебряный призер юниорского первенства-2017. Танака- двукратный вице-чемпион Японии.