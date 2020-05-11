У Ягудина невероятно милая собака. Вот доказательства

Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин опубликовал ролики со своей собакой Асти. В первом видео собака породы бигль гуляет по болотной местности.

«Не понял, я же бигля брал, а не водолаза», — написал Ягудин в Instagram.

Во втором ролике Асти ест собачий корм, разложенный на полу.

«Погуляли, поплавали, теперь можно подкрепиться! А поесть я люблю...» — прокомментировал ролик фигурист.

В третьем ролике собака пытается сбросить с себя посаженную на спину куклу.

«Покупалась, поела, можно и борьбои? позаниматься теперь! Делаем ставки, кто на меня ставит?» — подытожил Ягудин.