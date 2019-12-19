«У Тарасовой поклонников гораздо больше, чем хейтеров». Губерниев встал на защиту заслуженного тренера

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» отметил, что петиция об отстранении Татьяны Тарасовой от комментирования фигурного катания на Первом канале выглядит смешно.

— Люди могут голосовать кнопкой — смотреть или не смотреть, — сказал Губерниев. — А ябедничать Президенту на комментатора — это смех. Думаю, у него полно более важных дел. Вот это — перебор. Хороший комментатор должен не просто сухо описывать происходящее, а высказывать свое мнение по этому поводу. Это непреложная истина. У Тарасовой поклонников гораздо больше, чем хейтеров. Ну, сколько их у нас с ней? 1000? 5000? Мы не пряники и не купюры с изображением Хабаровска, чтобы всем нравиться. Комментатор должен вызывать эмоции. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Губерниева здесь