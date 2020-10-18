У Синицыной воспаление коленного сухожилия

Германские медики подтвердили первоначальный диагноз травмы чемпионки Европы Виктории Синициной, выступающей в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, — у фигуристки воспаление коленного сухожилия, сообщает ТАСС.

Синицина и Кацалапов снялись с контрольных прокатов сборной России, которые прошли 12-13 сентября из-за травмы спины Кацалапова. Позднее фигуристы выступили с короткой программой на втором этапе Кубка России в Москве, но не смогли докатать до конца произвольную программу из-за болей в колене у партнерши. В итоге фигуристы снялись с третьего этапа Кубка России в Сочи, а данные Синициной были отправлены в германскую клинику для понимания полной картины.