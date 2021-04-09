Хореограф-постановщик, двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский в интервью «СЭ» высказался о программах российских фигуристок на чемпионате мира в Стокгольме.

— На последнем чемпионате мира у Щербаковой программа была, а у Трусовой — нет. Возможно, такое ощущение возникло из-за пяти четверных. Но по мне — это был тот же самый разбег — прыжок.

— То есть Трусова за сезон во второй оценке не прибавила?

— Согласитесь, Чену его пять четверных не помешали показать программу. Я сейчас говорю это без упрека Жене (Плющенко. — Прим. «СЭ»), его стоит похвалить, что Саша выбралась с 12-го места и все же взяла бронзу. То, что она практически сделала три из пяти четверных — это достижение. Просто они сделали логичный вывод, что этот тактический ход, максимальное усложнение, будет самым эффективным. Сделали ставку на свои преимущества, и это нормально.

— Какие программы вам больше всего понравились на чемпионате мира?

— Произвольная Чена и короткая Кихиры. У нее и катание прекрасное было, и музыка. У Туктамышевой хорошие программы. У мужчин среди лидеров почти все были очень заметные.

(Дмитрий Кузнецов)

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