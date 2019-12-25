«У русских девочек нет надежды на здоровое будущее». В Финляндии требуют поднять возрастной ценз в фигурном катании

Финские тренеры по фигурному катанию призвали Международный союз конькобежцев (ISU) поднять возрастной ценз в женском катании как минимум до 17 лет.

— Повышение возрастного ценза важно с психологической точки зрения, — приводит YLE их позицию. — Тело у девушек меняется с возрастом. Даже в 16 уже сложно делать те элементы, которые ты исполняла раньше.

Я надеюсь, что ISU заботит здоровье фигуристок. Мне жаль русских девочек — у них нет надежды на здоровое будущее. У русских даже семилетние дети по пять часов в день работают на льду.

Есть доказательства того, что из-за изменения тела и взросления фигуристки не могут делать те элементы, которые раньше у них получались. Много примеров, когда слишком молодые фигуристки достигали вершин, а потом пропадали. Чаще всего они уходили из спорта из-за травм, проблем с питанием и мотивацией.