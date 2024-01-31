В РУСАДА призвали к уголовному наказанию ответственного за допинговое нарушение фигуристки Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что организация не имеет достаточных полномочий для проведения расследования окружения фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы провели расследование в отношении персонала спортсменки в рамках тех полномочий, которыми, в соответствии с российским законодательством и регламентирующими документами ВАДА, наделено РУСАДА. На наш взгляд, полномочий антидопинговых организаций не всегда достаточно для доказательства причастности окружения спортсменов к фактам употребления ими допинга. РУСАДА не обладает функционалом правоохранительных органов, не может проводить оперативно-разыскные мероприятия», — приводит ТАСС слова Логиновой.

Она добавила, что РУСАДА старается сотрудничать с правоохранительными органами по антидопинговым делам, однако, как правило, агентству не хватает скоординированности деятельности в этой узкопрофильной сфере для проведения полномасштабного расследования. Также в организации считают, что соучастник или инициатор приема запрещенной субстанции Валиевой должен понести уголовную ответственность.

«Если есть человек, который выступил соучастником или даже инициатором приема запрещенной субстанции Камилой, которой на тот момент было всего 15 лет, то этот «преступник», иначе его нельзя назвать, должен понести наказание вплоть до уголовной ответственности за склонение несовершеннолетней спортсменки к нарушению антидопинговых правил», — добавила Логинова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этого момента аннулированы, в частности, ее победа на чемпионате Европы-2022.

30-го числа Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что после вычета результата Валиевой в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России лишилась золотых медалей. Таким образом, российская команда опустилась на третью строчку. Первое место заняла сборная США, серебряные медали перешли к сборной Японии.