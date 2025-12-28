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Фигурное катание

28 декабря 2025, 10:39

У РУСАДА не было замечаний по отбытию фигуристкой Валиевой дисквалификации

Анастасия Пилипенко
Камила Валиева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор Российского антидопингово агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, что организация не имеет замечаний к тому, как фигуристка Камила Валиева отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Замечаний нет, на протяжении всего срока спортсменка находилась в диалоге с нами, задавала вопросы, уточняла статус участия в мероприятиях, максимально корректно выполняла все требования дисквалификации, — цитирует Логинову ТАСС. Это громкое дело стало уроком — и для нее, и для всего спортивного сообщества. И мы видим, что федерация фигурного катания начала работать с родителями, юными спортсменами — и это уже важный сдвиг. Возвращение в спорт для нее пройдет в автоматическом порядке, никаких дополнительных процедур для этого не требуется».

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Отстранение отсчитывалось с 25 декабря 2021 года — даты сдачи положительной допинг-пробы, в которой было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

С 25 декабря 2025-го Валиева может официально участвовать в соревнованиях. Последним турниром для фигуристки был чемпионат России в декабре 2023 года, на котором она заняла третье место.

Камила Валиева.Валиева официально вернулась в спорт. Что будет теперь?

Источник: ТАСС
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Камила Валиева
Фигурное катание
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