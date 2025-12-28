У РУСАДА не было замечаний по отбытию фигуристкой Валиевой дисквалификации

Генеральный директор Российского антидопингово агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, что организация не имеет замечаний к тому, как фигуристка Камила Валиева отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Замечаний нет, на протяжении всего срока спортсменка находилась в диалоге с нами, задавала вопросы, уточняла статус участия в мероприятиях, максимально корректно выполняла все требования дисквалификации, — цитирует Логинову ТАСС. Это громкое дело стало уроком — и для нее, и для всего спортивного сообщества. И мы видим, что федерация фигурного катания начала работать с родителями, юными спортсменами — и это уже важный сдвиг. Возвращение в спорт для нее пройдет в автоматическом порядке, никаких дополнительных процедур для этого не требуется».

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Отстранение отсчитывалось с 25 декабря 2021 года — даты сдачи положительной допинг-пробы, в которой было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

С 25 декабря 2025-го Валиева может официально участвовать в соревнованиях. Последним турниром для фигуристки был чемпионат России в декабре 2023 года, на котором она заняла третье место.