У Романа Костомарова развился вторичный менингит из-за сепсиса
У олимпийского чемпионата в танцах на льду Романа Костомарова развился вторичный менингит из-за сепсиса, сообщает Telegram-канал Mash.
Врачам пока что не удается остановить заражение крови. Олимпийский чемпион находится на ИВЛ в медикаментозном сне. Медики оценивают его состояние как нестабильное и крайне тяжелое.
В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние спортсмена резко ухудшилось — фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком.
Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.
Источник: https://t.me/breakingmash/41968
Новости