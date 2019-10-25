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«У предыдущих тренеров Медведевой тренируется много детей, а ей нужно особое внимание». Орсер — о сотрудничестве с фигуристкой

11:42
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Тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер вспомнил о начале сотрудничества с двукратной чемпионкой мира.

— Мы обсудили возможное сотрудничество на шоу в Корее весной прошлой года, — рассказал Орсер в интервью известному журналиству Джеки Вонгу. — Решили вопрос за 30 минут, она хотела кататься, а это было самым главным. Предыдущие тренеры Евгении многому ее научили, но у них в группе занимается много детей, а ей все же необходимо особое внимание.

Медведева представит короткую программу на канадском этапе «Гран-при» в пятницу 25 октября в 23.51 по московскому времени.

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