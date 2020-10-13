В рамках второго этапа Кубка России в московском «Мегаспорте» прошли мужские соревнования по юниорскому разряду (кандидаты в мастера спорта).

Победителем стал Матвей Ветлугин из школы «Москвич», упавший с четверного тулупа и одного из тройных акселей, но набравший 228,78 балла. Серебро — у Всеволода Князева, которому удался камбэк с четвертого места — он получил в сумме 216,34 балла, ненамного опередив Федора Зонова из петербургской СШОР (215,14). Оба не пробовали четверные прыжки.

Четверные на «плюсы» сделали лишь Максим Самулин из Новосибирска (тулуп) и еще один ученик Тутберидзе Марк Лукин (каскад из тулупов 4+2).

Сегодня также состоятся соревнования у юниорок, где лидеров, Елизавету Берестовскую из ЦСКА и Софью Муравьеву из «Ангелов Плющенко», после короткой программы разделяют 0,3 балла. (Дмитрий Кузнецов)