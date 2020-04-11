У Плющенко есть знакомые, которые заразились коронавирусом и подключены к ИВЛ

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что часть его знакомых заразилась коронавирусом и попала в больницу.

— Просто у меня есть друзья и знакомые, которые заразились вирусом и попали в Коммунарку. Многие из них подключены уже к искусственному дыханию. Поэтому не так все просто, как говорили нам в начале. Обстановка буквально за несколько недель конкретно изменилась. Так что к этому нужно отнестись очень серьезно. К тому же с нами живет мама Яны (Рудковской, жены Плющенко. — Прим. «СЭ».), а она уже человек в возрасте и находится в зоне риска. Да и вообще, если изначально говорили, что серьезно болеет только старшее поколение, сегодня уже и дети, и люди среднего возраста заражаются. Это может затронуть каждого, — цитирует Плющенко «Фонтанка».

По последним данным, в мире зафиксированы 1 699 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 102 800 человек, выздоровело — 377 040.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.