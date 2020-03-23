Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях Екатерина Боброва в видеоэфире «СЭ» отметила, что у ее подруги двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой после переезда в Канаду появились личные цели.

— Как видите перспективы Евгении Медведевой, пауза играет ей на руку?

— Пусть Женя делает то, что ей нравится. Она в мире многое всем доказала. Она уже взрослый человек. Если хочет выпускать линию одежды, давать мастер-классы, почему нет? Сейчас она ставит новые программы, продолжает учить четверной, попытки есть. Если она верит в себя — болельщики просто должны поддержать.

А что она должна делать, просто сидеть на катке и учить? Она может развивать себя в других направлениях. Может быть, она правильно создает плацдарм после короткой по нынешним временам спортивной карьеры.

— Как ее поменяла жизнь в Канаде?

— Она стала более взрослой, у нее появились свои цели, а не какие-то чужие, навязанные.

— Как на нее повлияла история с коньками на чемпионате России?

— Женя очень расстроилась. Она была в хорошей форме, имела неплохую отправную точку после короткой программы. Я думала, что фирма чуть ли не закроется, потому что может обанкротиться. Такое редко, но бывает. Это нужно принять. В таких случаях надо избежать травмы. (Екатерина Беспалова, Дмитрий Кузнецов)

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