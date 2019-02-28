"У нас все хорошо". Орсер опроверг слухи о возвращении Медведевой в Россию

Брайан Орсер, являющийся тренером двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, заявил, что его подопечная не собирается возвращаться в Россию. Ранее Radio Canada сообщило, что 19-летняя спортсменка приняла решение покинуть Канаду.

- Это выдуманная история, у нас все хорошо, - приводит ТАСС слова Орсера.

Напомним, Медведева перешла к Орсеру в мае 2018 года. Ранее она занималась под руководством Этери Тутберидзе. Медведева вместе с Алиной Загитовой и Софьей Самодуровой вошла в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

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