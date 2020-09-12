Даниил Глейхенгауз, тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе, высказал свое мнение относительно планов и перспектив олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка объявила о паузе в соревнованиях в декабре 2019 года, но собиралась продолжать тренировки. На этой неделе стало известно: 18-летняя спортсменка пропустит контрольные прокаты из-за занятости на телевидении, где она стала соведущей шоу «Ледниковый период».

— У нас, кажется, есть закон не свидетельствовать против своей семьи. Алина нам уже как семья, — цитирует Глейхенгауза сайт ФККР. — И даже если в каких-то моментах я с ней не согласен, то все равно всегда буду на ее стороне, буду ее поддерживать. Наверное, я все-таки ближе к фанатам, которые Алину ждут, и я также хочу, чтобы она выступала, каталась. И я до сих пор считаю, что она это может, просто она должна сама этого хотеть.