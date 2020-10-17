«У меня широкая нога, а лед скользкий». Бузова назвала две главные проблемы в фигурном катании

Телеведущая Ольга Бузова и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев стали гостями программы «Вечерний Урант». Популярная певица в шоу Первого канала «Ледниковый период» рассказала, с какими сложностями столкнулась во время подготовки к выступлениям.

— Мне все было сложно. До сих пор сложно входить в конек, сложно выходить на лед, — рассказала Бузова. — Надевать конек — это называется у меня вход. У меня ноги широкие, сложно. Выходить на лед — это страшно. Самая главная проблема изначально на тренировках была то, что я очень сильно боялась и паниковала, потому что лед скользкий, а конек острый.