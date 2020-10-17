«У меня образ ведьмы». Бузова рассказала о номере на «Ледниковом периоде»

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о своем номере в паре с Дмитрием Соловьевым на шоу «Ледниковый период». Дуэт выступал под композицию The Rolling Stones «Paint it black» в исполнении Ciara, звучавшую в фильме «Последний охотник на ведьм».

— У меня образ ведьмы, — сказала Бузова в интервью, опубликованном на сайте Первого канала. — Не такой, которая на метле летает, а роковой женщины. Современной женщины. И Дима решает избавить мир от меня. У любой ведьмы есть душа и сердце, и Дима это чувствует.