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«У меня нет цели делать разоблачения или разводить скандалы». Евгения Медведева — о будущей автобиографии

18:12
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поделилась информацией о будущей автобиографии. Фигуристка отметила, что в ближайшее время выход книги не планируется, поскольку она занимается сбором информации.

— Жизнь у меня довольно-таки насыщенная, даже если посмотреть на нее поверхностно, но в ней присутствует намного больше деталей, чем многие думают, — сказала Медведева в интервью НТВ. — Насчет откровений, возможно, будет что-то интересное, но у меня нет цели делать какие-то разоблачения или разводить скандалы. Просто хотелось бы рассказать о самых ярких моментах в моей жизни, что именно я испытывала и чувствовала. Хотелось бы больше создать положительную ауру.

Дополнительная информация:

https://www.ntv.ru/novosti/2405563/

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