«У меня есть план по возвращению, пока выдерживаю тактическую паузу». Ягудин анонсировал свою новую работу

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин в интервью «СЭ» рассказал о своей подготовке к возвращению на лед.

— Как вы в Минск съездили? Спокойно прошло?

— Да, нормально. По ощущениям там немного другая обстановка, нежели та, что мы наблюдаем по телевизору. Все организовано, тихо, спокойно. Митинги только по воскресеньям. Когда уезжали, видели перекрытия, БТР, но без беспорядков. Только вот контрольные прокаты пропустил, должен был принимать в них участие... Но не как спортсмен, а как человек, который должен интервьюировать.

— Сейчас в шаге от возвращения в спорт вы были.

— У меня вообще есть план по возвращению, но чуть позже. Пока выдерживаю тактическую паузу. Но в воскресенье должен был встретиться с министром спорта Беларуси.

— В Сызрань не едете? Чего ждете от турнира в этом городе?

— Не едем, мы будем комментировать с Первым каналом из Москвы. Многие люди прекрасно знают, насколько быстро раскупили билеты на контрольные прокаты, это показывает популярность фигурного катания и то, что люди соскучились. И в Сызрани билеты на мужские и женские соревнования тоже полностью раскуплены, интерес колоссальный.

Мы давно не были в этой атмосфере соревнований, интриг. Люди, которые имеют, условно, ресторанный бизнес, могут как-то переждать, хотя мы все понимаем, что малый бизнес очень страдает. А у спортсменов жизнь не вечная, буквально каждые полгода важны — что-то пошло не так, и все, катастрофа. Поэтому ФФКР делает этапы кубка России значимыми. Мне не так важно, где они пройдут — Сызрань, Нижний Новгород, Дмитров. Главное, чтобы у людей было больше возможностей соревноваться. И когда границы наконец откроются — чтобы мы были во всеоружии. (Дмитрий Кузнецов)

Интервью с Алексеем Ягудиным читайте здесь.