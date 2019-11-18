У Косторной не было отбоя от поклонников на московском этапе «Гран-при»

Российская фигуристка Алена Косторная в компании других учеников Этери Тутберидзе Анны Щербаковой, Даниила Самсонова, Дарьи Усачевой и Камилы Валиевой посетила московский этап серии «Гран-при». Поклонники узнали фигуристку и часто просили о фотографиях и автографах.

Косторная стала победительницей французского этапа серии и выступит на заключительном этапе «Гран-при» в Японии. В Саппоро вместе с Алиной Загитовой 16-летняя россиянка будет бороться за попадание в Финал серии.