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У Косторной не было отбоя от поклонников на московском этапе «Гран-при»

11:30
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Российская фигуристка Алена Косторная в компании других учеников Этери Тутберидзе Анны Щербаковой, Даниила Самсонова, Дарьи Усачевой и Камилы Валиевой посетила московский этап серии «Гран-при». Поклонники узнали фигуристку и часто просили о фотографиях и автографах.

Косторная стала победительницей французского этапа серии и выступит на заключительном этапе «Гран-при» в Японии. В Саппоро вместе с Алиной Загитовой 16-летняя россиянка будет бороться за попадание в Финал серии.

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