У госпитализированного фигуриста Костомарова сохраняется сепсис

Стали известны новые подробности состояния здоровья госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Как сообщает ТАСС, здоровье 45-летнего фигуриста медленно улучшается, однако у него сохраняется сепсис.

10 января Костомаров попал в реанимацию. Фигурист в тяжелом состоянии находился в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. 24 января стало известно, что его отключили от ЭКМО.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны.

Фигурист выступал в паре с Татьяной Навкой. Они вместе становились олимпийскими чемпионами в 2006 году, а также дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.