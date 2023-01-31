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Сегодня, 13:48

У госпитализированного фигуриста Костомарова сохраняется сепсис

Ана Горшкова
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Стали известны новые подробности состояния здоровья госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Как сообщает ТАСС, здоровье 45-летнего фигуриста медленно улучшается, однако у него сохраняется сепсис.

10 января Костомаров попал в реанимацию. Фигурист в тяжелом состоянии находился в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. 24 января стало известно, что его отключили от ЭКМО.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны.

Фигурист выступал в паре с Татьяной Навкой. Они вместе становились олимпийскими чемпионами в 2006 году, а также дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.

Роман Костомаров. Костомарову наконец-то стало лучше! Роман пришел в себя и пообщался с близкими

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Роман Костомаров
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