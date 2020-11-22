Российский фигурист и тренер Максим Траньков в интервью «СЭ» ответил на критику антикоронавирусных мер на Гран-при России в США.

Ранее известный американский журналист Филипп Херш пообещал пожаловаться в ISU на то, что тренеры и спортсмены обнимаются и целуются после прокатов. По мнению Транькова, меры, соблюдаемые в США, напоминают шапито.

— Окей, он может жаловаться куда угодно. Но это даже формально этап, который проводит федерация-хозяйка соревнований. По внутренним правилам Роспотребнадзора. При чем тут ISU, строго говоря? Мы же не у него в Америке целуемся. Это мания величия у американцев, есть у них черта, что они лучше всех все знают. С таким же успехом мы можем прокомментировать происходящее у них. Зачем партнер и партнерша сидят в kiss-and-cry в масках на американских соревнованиях? Они только что катались без них! Зачем они их надели? Это смешно, это шапито. Но у них такие правила. Это правильно, мы их уважаем. А у нас другие правила, более расслабленные. И им стоит их тоже уважать. Все просто. (Дмитрий Кузнецов)

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