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Тютюнина и Шустицкий занимают первое место после ритм-танца на этапе юниорского «Гран-при» в Линце

17:26
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Российские фигуристы Софья Тютюнина и Александр Шустицкий занимают место после ритм-танца на этапе юниорского «Гран-при» в Линце. Пара набрала 67 баллов.

На втором месте Уна Браун и Гэйдж Браун из США (63,70). Тройку замкнули их соотечественники Анжела Линг и Калеб Уэйн (61,75).

Еще одна российская танцевальная пара — Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов набрали 59,52 балла и занимают пятое место.

Линц, Австрия

«Гран-при» среди юниоров, 7-й этап

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Софья Тютюнина — Александр Шустицкий (Россия) — 67,00

2. Уна Браун — Гэйдж Браун (США) — 63,70

3. Анжела Линг и Калеб Уэйн (США) — 61,75

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Екатерина Савостина все материалы автора

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