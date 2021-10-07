Тютюнина и Шустицкий занимают первое место после ритм-танца на этапе юниорского «Гран-при» в Линце
17:26
Российские фигуристы Софья Тютюнина и Александр Шустицкий занимают место после ритм-танца на этапе юниорского «Гран-при» в Линце. Пара набрала 67 баллов.
На втором месте Уна Браун и Гэйдж Браун из США (63,70). Тройку замкнули их соотечественники Анжела Линг и Калеб Уэйн (61,75).
Еще одна российская танцевальная пара — Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов набрали 59,52 балла и занимают пятое место.
Линц, Австрия
«Гран-при» среди юниоров, 7-й этап
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Софья Тютюнина — Александр Шустицкий (Россия) — 67,00
2. Уна Браун — Гэйдж Браун (США) — 63,70
3. Анжела Линг и Калеб Уэйн (США) — 61,75
Читайте также
Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю