Тютюнина и Шустицкий идут вторыми после ритм-танца на этапе юниорского «Гран-при»

Россияне Софья Тютюнина и Александр Шустицкий занимают второе место после ритм-танца в соревнованиях танцевальных пар на этапе юниорского «Гран-при» в Загребе. Их результат 64,34 балла.

Лидирует грузинский дуэт Мария Казакова и Георгий Ревия (65,97), замыкают тройку канадцы Эмми Бронсард и Айса Буарагия (59,63).

Россияне Светлана Лизунова и Александр Вахов заняли седьмое место (57,05).