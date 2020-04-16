«Ты выходишь на улицу? Или это до карантина снято?» Сотникова заинтересовала подписчиков новым фото

Российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала фотографию в красном. Подписчики оценили образ спортсменки.

dmitriy696969: ты выходишь на улицу??? или это до карантина снято???

ersh1503: Девушка в красном. Ты так прекрасна

alexx794: Ты и сама очень яркая и излучаешь радость!

На Олимпиаде в Сочи спортсменка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. Также она дважды завоевывала серебро на чемпионатах Европы — в 2013 и 2014 годах. Сотникова прервала спортивную карьеру в 2016 году и продолжила выступления в ледовых шоу. В 2017-м она ушла от тренера Елены Буяновой.