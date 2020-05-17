«Ты столько знаешь. Иди, учи! Нет, идут туда, где денег больше». Тарасова о спортсменах, работающих в Госдуме

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. Она дала жесткую оценку большинству спортсменов, работающих в Государственной думе.

— Ирина Роднина — депутат Госдумы. Как вы относитесь к массовому заходу спортсменов в политику?

— Не понимаю, почему всех так туда потянуло. У меня не укладывается в голове, как это можно после такого живого дела, которым ты занимался. После спорта, каждодневного адреналина. Тебя стольким вещам научили, ты столько знаешь. Иди, учи сам или сама! Нет. Идут туда, где денег больше. Что делать — они, видимо, для чего-то нужны там. Хотя это Думу не украшает. Из всех, кто там есть, почему-то мне кажется, что одна Светлана Журова находится на своем месте и занимается делом. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Тарасовой — скоро в «СЭ»