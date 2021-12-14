«Ты сильная и все преодолеешь». Медведева поддержала Косторную после снятия с чемпионата России

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала снятие с чемпионата России Алены Косторной.

«Аленка, без лишних слов. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Ты сильная, и я уверена, что все преодолеешь. Выздоравливай скорее и будь сильнее!» — написала Медведева в сторис Instagram.

Ранее стало известно, что Косторная пропустит чемпионат России в Санкт-Петербурге, из-за чего не сможет принять участие на Олимпиаде-2022.

Косторная отказалась от чемпионата России. И теперь точно пропускает Олимпийские игры