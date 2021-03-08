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«Ты пример для многих и многих поколений тренеров». Тарасова поздравила Мишина с юбилеем

11:22
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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поздравила своего коллегу Алексея Мишина с 80-летним юбилеем.

«Алексей Николаевич, с юбилеем! Спасибо за верность нашей профессии! За то, что день за днем, год за годом, десятилетие за десятилетием ты находишь силы, интерес, мотивацию выходить с учениками на лед, ты пример для многих и многих поколений тренеров. Здоровья! Побед! Тане (Татьяне Мишиной — супруге) и всей семье поздравления», — написала Тарасова в Instagram.

Напомним, что в 1998 году к Тарасовой от Мишина ушел Алексей Ягудин, ставший в 2002 году олимпийским чемпионом.

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