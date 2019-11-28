Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным в танцах на льду, рассказала о проблемах со спиной перед началом сезона, из-за которых она пропустила контрольные прокаты сборной России.

— Когда начала беспокоить спина, долго не могла понять, что вообще происходит, — цитирует ТАСС Степанову. — А в итоге мы два с половиной месяца тренировок пропустили. Плюс к тому моменту, как все это началось, у нас, к сожалению, не совсем были готовы программы — не было определенных элементов, связок.

Так что первый Гран-при был для нас определенной проверкой — мы лишь три недели перед ним успели поработать, а пропущено было два с половиной месяца. Нет ни разрывов, ни смещения — просто один сустав начал находить на другой, и это приводило к боли. Столько мучений было пройдено. В России мне делали блокаду, и это было то еще испытание. Затем в Германии мне сделали укол.

Для меня будет огромным счастьем, если этого хватит на сезон. Мне было страшно ехать в Германию, я все время думала — столько людей вложили огромные силы, чтобы я туда поехала, а вдруг мне не поможет? И что за диагноз? Самое дурацкое, что я всегда могла терпеть боль, но такое почувствовала впервые в жизни. Ты не можешь разогнуться и не можешь объяснить, что с тобой.

На тренировке я просто сложилась пополам. Помню только, как Ваня тогда вынес меня со льда на руках, помню, как один конек тренер развязывал, второй — доктор.

Дуэт дважды стал вторым на этапе «Гран-при» и вышел в Финал серии, который пройдет с 5 по 8 декабря.