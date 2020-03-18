«Твоя воля сделала меня счастливой». Тарасова поздравила Ягудина с юбилеем

Известный российский тренер Татьяна Тарасова в своем Instagram поздравила с днем рождения олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. 18 марта ему исполнилось 40 лет.

— Я люблю тебя! — написала Тарасова. — С этим самым сильным и прекрасным чувством я живу уже третий десяток лет. Я могу сказать — есть в жизни счастье! Дорогой мой человек! Я благодарна тебе за азарт, который сопровождал нашу с тобой жизнь — жизнь помешанных олимпийцев. То счастье, страх, волнение — до умопомрачения!

Задачи, здоровье, любовь твоих девочек, с которыми я дружила, переезды в разные американские села. Твой возросший уровень понимания, движения и настоящая мужская сила! Твоя воля, твой меняющийся внутренний и внешний мир сделали меня счастливой. Какой я остаюсь и по сей день! Люблю тебя, твою маму и бабушку, твоих детей и жену. Горжусь тобой! Твоя ТАТ.