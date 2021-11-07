Тутберидзе выложила совместное фото с Щербаковой и Хромых после «Гран-при» в Италии
10:52
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила совместное фото в Instagram с Анной Щербаковой и Майей Хромых после этапа серии «Гран-при» в Италии.
«Работаем дальше», — написала Тутберидзе в Instagram.
Щербакова победила на турнире. Россиянка чисто исполнила четверной флип в произвольной программе и получила за прокат 165,05 балла. По сумме выступлений она набрала 236,78 балла.
Хромых, прыгнувшая два четверных тулупа, набрала 226,35 балла и заняла второе итоговое место.
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