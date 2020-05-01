«Тутберидзе все делает правильно, в фигурном катании нужна железная дисциплина». Мнение Анны Семенович

Российская певица, телеведущая и вице-чемпионки России в танцах на льду Анна Семенович уверена, что без дисциплины в фигурном катании невозможно добиться серьезных успехов.

— Последние успехи принято связывать с именем Этери Тутберидзе, которая жестко, но эффективно воспитывает своих учениц. По вашему опыту, фигурное катание — это всегда строгая дисциплина? Без авторитаризма нельзя?

— Хочу сказать, что Этери — большая молодец как тренер, она подобрала какой-то ключ к спортсменам, к девочкам в первую очередь. Фигурное катание — равно колоссальная дисциплина. Это сложный вид спорта, и он подразумевает далеко не только прыжки. У меня помимо двух ледовых тренировок ежедневно были ОФП, танцы и балет. Да, я выступала в танцах на льду, но артистизм важен в любом виде фигурного катания. Четыре тренировки в день! В таком режиме дисциплина необходима, никаких поблажек быть не может. Побеждают самые трудоспособные и те, кто ее придерживаются лучше всего (Дмитрий Кузнецов).

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