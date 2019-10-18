Тутберидзе внимательно следит за четверными прыжками Щербаковой
11:46
В сети появились фотографии с предстартовой тренировки Анны Щербаковой на этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе, за которой наблюдает Этери Тутберидзе в компании Даниила Глейхенгауза.
Этот турнир стал первым в сезоне, на который Тутберидзе выехала со своими учениками, до этого она присутствовала только на контрольных прокатах сборной России.
Короткую программу на этапе «Гран-при» в США женщины покажут 19 октября в 07.00 по московскому времени.
???#skateamerica#annashcherbakova pic.twitter.com/gCeVhn9s6g— ???(*? ? ???)(???`)@??? (@moai_yoi) October 18, 2019