Тутберидзе станет ведущей шоу «Большие девочки»

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе будет новой ведущей программы «Большие девочки» на телеканале «Пятница», сообщается в Telegram-канале проекта.

«Большие девочки» — реалити-шоу, в котором полные девушки в течение трех месяцев будут проходить психологические и физические испытания, чтобы обрести стройное тело. Отмечается, что Тутберидзе станет наставницей участниц и поможет им изменить жизнь.

Премьера шоу состоится 9 февраля в 19.00 по московскому времени.

49-летняя Тутберидзе работает со спортсменами в одиночном и парном катании. Среди ее воспитанниц олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира, вице-чемпионка олимпийских игр Евгения Медведева и другие девушки. Совместно с Максимом Траньковым она привела спортивную пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к серебряным медалям Игр 2022 года.