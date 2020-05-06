Тутберидзе сделала заявление в связи с уходом Трусовой к Плющенко

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала новую фотографию в Instagram. 46-летняя специалистка выступила с заявлением в связи с информацией об уходе ее ученицы Александры Трусовой.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в интервью «СЭ» подтвердил переход 15-летней фигуристки в свою академию.

«Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать, и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения — это решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаем часть нашей жизни, часть себя», — подписала фото Тутберидзе с хештегом «работаемдальше».

Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко. Что об этом известно