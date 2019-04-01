Тутберидзе считает, что ее жесткий подход мог повлиять на уход Липницкой и Медведевой

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Этери Тутберидзе считает, что ее подход к тренировкам мог повлиять на уход олимпийской чемпионки-2014 в командном турнире Юлии Липницкой и двукратного серебряного призера Игр-2018 Евгении Медведевой.

- Наверное, [жесткость] сыграла свою роль, - цитирует ТАСС Тутберидзе. - Когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт. Но как ты шел к медали, таким способом только и пойдешь дальше, если я начну жалеть, ничего не получится.

Если раньше за неделю ты мог раскоординироваться, то и сейчас так будет. Почему я должна звать для тебя отдельного хореографа, потому что ты выиграл медаль? Ты сошел с подиума, и ты никто, ты должен ее доказать на следующем старте. У тебя есть прошлая медаль, но это никак не поможет тебе в будущем.