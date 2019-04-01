Тутберидзе рассказала, почему не сложилась ее спортивная карьера

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в эфире передачи "Первого канала" "Познер" объяснила, почему не сложилась ее спортивная карьера. 45-летняя специалистка получила несколько травм и сильно росла, что заставило ее начать заниматься танцами.

– Мне кажется, средний возраст начала занятий фигурным катаний 5 лет, но и не ранее, чем 3,5 года. Я не добилась выдающихся успехов в спорте. Наверное, это стечение обстоятельств. У меня были травмы в одиночном катании, хотя я занималась у тренера Эдуарда Георгиевича (Плинер – прим. "СЭ"), который был одним из лучших в то время. Я росла, теряла координацию. Мне предложили пойти в танцы, что было унизительно. Меня это оскорбило. Не было безумного желания заниматься танцами. Мне пришлось полюбить то, чем я занималась. Я всегда завидовала одиночницам. Мой рост около 176 сантиметров, хотя я хотела всегда быть маленькой, – сказала Тутберидзе.

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