Тутберидзе рассказала об интересе к работе в парном катании
16:30
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе объяснила, почему ей интересно поработать в парном фигурном катании.
«Это интересное направление. Мне кажется, там есть какой-то пробел. Я вижу, что парники почему-то, к сожалению, плохо прыгают. Конечно, они много времени тратят на парные элементы, но, в принципе, если правильно их поддерживать, то они будут лучше прыгать», — сказала Тутберидзе в программе «Вечерний Ургант», эфир которой вышел на Дальнем Востоке.
Также тренер добавила: «Еще мне не всегда нравятся программы. Мне кажется, время немного ушло вперед, а какие-то пары остались на месте».
В группе специалиста занимаются одиночницы, также она тренирует одиночников.
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