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Тутберидзе рассказала об интересе к работе в парном катании

16:30
Этери Тутберидзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе объяснила, почему ей интересно поработать в парном фигурном катании.

«Это интересное направление. Мне кажется, там есть какой-то пробел. Я вижу, что парники почему-то, к сожалению, плохо прыгают. Конечно, они много времени тратят на парные элементы, но, в принципе, если правильно их поддерживать, то они будут лучше прыгать», — сказала Тутберидзе в программе «Вечерний Ургант», эфир которой вышел на Дальнем Востоке.

Также тренер добавила: «Еще мне не всегда нравятся программы. Мне кажется, время немного ушло вперед, а какие-то пары остались на месте».

В группе специалиста занимаются одиночницы, также она тренирует одиночников.

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