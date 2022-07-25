Тутберидзе рассказала о восстановлении Акатьевой после травмы

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о травме Софьи Акатьевой.

В начале июля появилась информация о том, что Акатьева получила травму ноги на сборах в Новогорске. Уточнялось, что повреждение не было связано с прыжковой нагрузкой.

«Соня Акатьева пока у нас не восстановилась. Пока меня не было, они столкнулись, ногу порезали ей сильно. Она уже в форме была, уже прыгала аксель, сальхов, тулуп. И все заново. Крути мочало, начинай все сначала.

Травма зажила, но теперь надо разрабатывать. Она вышла, она себя бережет. Я говорю: «Подожди, а что ты себя бережешь? У тебя, слава богу, не сустав, не связка, был порез. Все, теперь давай», — приводит слова Тутберидзе Первый канал.

14-летняя спортсменка дважды выиграла первенство России среди юниоров (2021, 2021) и становилась серебряным призером (2020), а также побеждала на этапах юниорских «Гран-при» в Польше и России в 2021 году.