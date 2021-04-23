Тутберидзе рассказала о своем отношении к таланту
16:27
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, как относится к понятию «талант» и ответила на вопрос, когда ребенок должен начинать заниматься фигурным катанием.
«Ребенок должен начинать кататься года в 4, но чтобы понять, талантлив он или нет... До сих пор не знаю, кто с талантом, а кто — нет. Талант — это еще не конечный продукт», — сказала Тутберидзе в программе «Вечерний Ургант», эфир которой вышел на Дальнем Востоке.
На минувшем чемпионате мира в Стокгольме ученица Тутберидзе, 17-летняя Анна Щербакова взяла золото в одиночном женском катании.
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