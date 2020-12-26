Тутберидзе рассказала о состоянии Щербаковой перед прокатом: «Нехорошо было»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о состоянии фигуристки Анны Щербаковой перед произвольной программой на чемпионате России в Челябинске на фоне восстановления после пневмонии.

«Мы решили смотреть до последнего. Тренировка, разминка, проверяли состояние перед прокатом. Вчера, перед короткой программой, состояние у Ани было такое, что я понимала: «Так мы произвольную не сможем проехать». Кружилась голова, нехорошо было. Мы неоднократно прощупывали, пытались и с мамой поговорить, и Аню убедить, что, может, не надо», — сказала в эфире «Первого канала» Тутберидзе.

Щербакова стала чемпионкой России, набрав 264,10 балла по итогам короткой и произвольной программ.