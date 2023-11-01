Тутберидзе — о реакции Медведевой на серебряную медаль: «Сказала, что мы все сделали, чтобы Алина была первая»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как Евгения Медведева отреагировала на серебро на Олимпиаде в 2018 году.

— Как она отреагировала на серебряную медаль?

— В kiss-and-cry она начала поздравлять нас с золотой медалью. Сказала, что мы все сделали, чтобы Алина была первая. Да. Мы все сделали, чтобы Алина была первая. Но мы и все сделали, что бы и Женя была первая. Мы не можем вести к местам. Мы можем вести к катанию. Моя мечта, чтобы спортсмены выходили на старт, катали свою лучшую программу. А дальше судьи распределят им места. После она не хотела с нами общаться. Мы подошли в лаундж, попытались поговорить. Но она общалась с Орсером. Для меня это как-то странно. Не то чтобы не придала этому значение. Конечно, неприятно. Но я не могла тогда сказать точно, что она уезжает.