Тутберидзе рассказала, когда Медведева начала от нее отдаляться

Тренер Этери Тутберидзе рассказала, в какой момент Евгения Медведева начала от нее отдаляться.

— Женя проиграла Олимпиаду. Но все равно после травмы катает великолепно программу.

— Она не великолепно катает. Для нее это были одни из худших прокатов из того, что она выдавала за последнее время. Она рыдает от счастья, потому что этот последний путь был тяжелый. Он был правда тяжелый. Вообще не понятно было как вытаскивать ее из того состояния истерии.

— Алина становится олимпийской чемпионкой. Что происходит в этот момент?

— Женя уже начала от нас отдаляться до Олимпиады. Мы были в Японии на сборах. И уже там она отдалялась. Они сдружились с Катериной Бобровой и после этого, как будто это уже была другая девочка. Она стала отвечать как-то не так, как должна. Где-то намеренно хотела создать конфликт. А там уже не до конфликта было. Это все было очень странно. Потому что это не Женя. Потом я хлопотала и просила федерацию поселить нас в квартиру. Квартиры на Олимпиаде с тремя комнатами. Вдруг ко мне подходит Женя в день заселения и говорит, что я не смогу с вами жить. Я не буду произносить причину, потому что она не очень красивая. Я переживала немножко, кого к нам подселят. Но слава Богу, к нам никого не подселили. Женя уже пыталась отстраниться. Зачем? Не знаю. Мне кажется, это не повлияло на ее катание лучшим образом. Мне не хватало в ее катании чистоты и искренности. Я вижу, что он могла лучше. В короткой программе она могла намного лучше откатать.

На Играх-2018 в Пхенчхане Медведева заняла второе место, проиграв другой ученице Тутберидзе — Алине Загитовой.